Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки от COVID-19 скончались восемь пациентов. ОБ этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 26 августа.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть женщин в возрасте от 66 до 89 лет и двое мужчин в возрасте 66 и 72 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Ростовской области достигло 326 человек.