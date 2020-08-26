Чебоксары, , 10:50 — REGNUM В Чувашии суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом меньше количества выздоровевших — соответственно 34 и 46. Такие данные приводит федеральный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 26 августа, всего в Чувашии официально подтверждено 7 619 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 34.

Выздоровели 6283 пациента, из них за последние сутки — 46 человек. Таким образом, в Чувашии в настоящее время выздоровели 82,46% от общего числа заболевших. Продолжают лечение 1268 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего в Чувашии с начала пандемии умерли 68 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, пациенты, которые переболели COVID-19 и имеют тяжёлые хронические заболевания, проходят программу реабилитации. Она организована в городской клинической больнице № 1, первой чебоксарской городской больнице им. П.Н. Осипова, санаториях «Надежда» и «Чувашиякурорт». По данным на 24 августа, подано 152 заявки от пациентов на восстановление здоровья, 45 человек заканчивают курс реабилитации.

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