Варшава, , 10:49 — REGNUM В многопользовательском шутере Outriders появится новый класс персонажа под названием техномант. Об этом разработчики игры сообщили 25 августа на своём YouTube-канале.

Техномант — это талантливый инженер, умеющий создавать военные машины из обломков старинной техники. По словам разработчиков, этот класс эффективно показывает себя как на атакующей, так и на вспомогательной позициях.

Напомним, Outriders — это шутер от третьего лица, разработанный польской студией People Can Fly. Релиз игры ожидается в конце 2020 года.

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