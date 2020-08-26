Оренбург, , 10:49 — REGNUM В центре Оренбурга дети во время игры обнаружили пятилитровую бутылку с патронами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Обнаруженные детьми патроны Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

На опасную находку дети наткнулись в переулке Телевизионный. В бутылке объемом пять литров находилось более 500 боеприпасов: 319 патронов калибра 9 мм, 187 штук малокалиберных патронов 5,6 мм и один патрон СПШ белого огня. Все боеприпасы направлены на экспертизу.

Кинолог с собакой обследовал участок, где была найдена бутылка с патронами. Других взрывчатых средств и веществ не обнаружено.