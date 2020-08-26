Киев, , 10:48 — REGNUM Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что Украина — страна хронических эпидемий, в которой «инфекционные болезни будут постоянно сотрясать всех на свете».

Об этом она сказала вечером 26 августа в эфире украинского телевидения.

Голубовская отметила, что даже без новой коронавирусной инфекции Украина «не может выкарабкаться».

«То у нас дифтерия, то корь… третьи в мире. Поэтому мы свои (медицинские) системы должны реформировать с учетом того, что пока мы будем сплошной страной-кризисом», — отметила врач.

Соответственно, она предлагает власти в рамках медицинской реформы все инфекционные стационары сохранить на дотации государства, что хоть как-то облегчит ситуацию с болезнями.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, в прошлом году на Украине зафиксировано 23 клинических диагноза «дифтерия», в то время как за период 2010—2018 гг. было зарегистрировано 56 больных дифтерией.

В 2020 году корью на Украине заболели 245 человек, из них 19 — дети в возрасте до года.