Москва, , 10:41 — REGNUM В России за сутки выявили 4 676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 августа сообщает оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что новые случаи выявлены в 85 регионах России. Из 4 676 новых случаев 26,8% не имели клинических проявлений болезни.

При этом за последние сутки полностью выздоровели 6 403 человека, зафиксировано 115 летальных исходов.

Общее число случаев заражения в России составляет 970 865, из которых 786 150 выздоровели и 16 683 умерли. Количество активных случаев составляет 168 032.