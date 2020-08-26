Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбургской области полиция провела служебную проверку по поводу информации об избиении мигрантов в Центре временного содержания иностранных граждан. «По итогам проведенной служебной проверки нарушений в действиях сотрудников полиции не выявлено. Материалы проверки были направлены в СУ СК России по Оренбургской области», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Напомним, ранее иностранцы обратились за защитой в Комитет против пыток, утверждая, что были избиты в Центре временного содержания, который расположен в селе Алабайтал.

Как утверждают мигранты, применение насилия к ним стало ответной реакцией правоохранителей на акцию протеста: иностранцев лишили интернет-связи, и общение с заграничными родственникам стало очень дорогим, тогда мигранты начали заклеивать объективы видеокамер в комнатах мокрой бумагой.

По данным юристов Комитета против пыток, СУ СКР по региону отказалось возбуждать уголовное дело.

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