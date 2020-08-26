Пенза, , 10:42 — REGNUM Режим повышенной готовности без изменений продлен в Пензенской области по 10 сентября включительно. Соответствующее постановление 26 августа подписал губернатор Иван Белозерцев.

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До этого изменения в документ вносили 12 августа. В настоящее время регион находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Деятельность возобновили предприятия торговли и сферы услуг, спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, кинотеатры. Разрешено посещение храмов, мечетей, открыли детские лагеря. Режим самоизоляции сохранен для жителей старше 65-ти лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Масочный режим действует в общественном транспорте и в помещениях.

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ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области, по информации на 25 августа, коронавирусная инфекция подтверждена у 7742 человек.

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