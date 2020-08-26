Москва, , 10:37 — REGNUM По мнению более половины жителей России (54%) скрытое чипирование (ез ведома человека невозможно, чаще в этом уверены молодые люди 18−24-лет (70%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Опрос показал отношение жителей России к чипированию

Количество граждан, считающих вполне возможным, что их могут скрытно чипировать, например, посредством вакцины, выше среди людей 45−59-лет (34%).

Скрытого чипирования боятся 45% респондентов. Больше всего сельские жители (57%) и люди без высшего образования (56%). Не боятся 52% граждан, с высшим образованием — 60%.

Опрос проведен 1 августа 2020 года. Опрошены 1600 жителей России старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (77%), слышавших об идее чипировать людей, относятся к ней отрицательно.

Подробнее: Теория заговора: чипирование человечества через вакцину