Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM В день матча «Ростов» — «Урал» футбольных болельщиков обеспечат транспортом. На линии выйдут 32 дополнительных автобуса, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Так, с 19:00 до 23:30 мск будет организована работа дополнительного графика на маршруте № 39 по укороченной схеме — до остановки «Городской пляж». К 22:45 мск для удобства болельщиков автобусы и маршрутные такси будут сосредоточены в центре Ростова-на-Дону.

Матч на стадионе «Ростов Арена» состоится 26 августа. Стартовый свисток будет дан в 20:30 мск.