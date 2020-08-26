Петропавловск-Камчатский, , 10:35 — REGNUM

В среду, 26 августа на Камчатке дан старт Всероссийской акции «Сохраним лес». Первыми свои деревья высадили заместитель главы Минприроды России — руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко и временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

«Всероссийская акция «Сохраним лес» была организована при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в прошлом году, когда ряд регионов Сибири и Дальнего Востока особенно пострадали от лесных пожаров. В этом году лесопожарную ситуацию удалось удержать под контролем, но мы считаем, что благородная миссия этой инициативы по высадке деревьев достойна того, чтобы ее продолжить. Тем более, что люди присоединяются к акции по велению сердца — в прошлом году в ней приняли участие около 3 млн человек. В этом году мы даем старт высадкам на Камчатке. Отсюда начнется шествие акции «Сохраним лес» по всей стране. Мы ожидаем, что все регионы присоединятся к восстановлению лесов и призываем к этому. В планах — высадить еще 40 млн деревьев. Уверен, что вместе нам будет под силу реализовать эту масштабную задачу, и спустя годы высаженные деревья станут прекрасным и могучим лесом», — сказал Сергей Аноприенко.

«Для Камчатки вопросы сохранения экологии и природы имеют особое значение. Наши жители особенно беспокоятся за сохранение благоприятной экологической среды. Мы гордимся природой Камчатского края и поэтому для нас очень важно участвовать в таких мероприятиях. Уверен, что в перспективе Камчатка станет передовым регионом, который будет задавать тенденции сохранения экологии, развития экологического мышления на всей территории России», — отметил Владимир Солодов.

Деревья в рамках акции были высажены на лесном участке, а также в Пионерском сельском поселении. «Безусловно, зеленые насаждения — легкие нашей планеты, они важны и в непосредственной близости наших домов. Пионерское сельское поселение — один из наиболее динамично развивающихся поселков Камчатского края. Он во многом задает тон благоустройству, которое мы сейчас по всей территории края осуществляем. Очень важно помнить, что благоустройство — это не только асфальтирование дорожек и строительство детских площадок, это и озеленение улиц, скверов, поселков и городов, это очень важно», — добавил Владимир Солодов.

Общенациональная акция «Сохраним лес» впервые была проведена в прошлом году в рамках национального проекта «Экология». Тогда было высажено более 37 млн деревьев. В этом году организаторы акции планируют высадить 40 млн деревьев. Особое внимание будет уделено регионам, наиболее пострадавшим от лесных пожаров: Республике Якутия, Ханты-Мансийскому автономному округу, Красноярскому краю и Иркутской области.

Принять участие в акции может каждый. Все места посадок в регионах будут нанесены на специальную интерактивную карту на сайте сохранимлес. рф, где с помощью геолокации можно будет найти координаты ближайшей к пользователю точки посадки, количество деревьев, виды саженцев, контакты координатора и приехать посадить саженцы.

Кампания «Сохраним лес» проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства. Сейчас леса восстанавливаются только на 80%, к 2024 году этот показатель должен составлять 100% благодаря национальному проекту «Экология», в рамках которого проводится кампания. Акция по восстановлению зеленых насаждений с помощью волонтеров призвана сформировать культуру экологически ответственного поведения по отношению к лесу.