Махачкала, , 10:41 — REGNUM Педагоги и обслуживающий персонал в школах Дагестана с началом нового учебного года должны будут соблюдать масочный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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В ходе обсуждения руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов рекомендовал ввести масочный режим для педагогов и обслуживающего персонала, а также провести противоэпидемические мероприятия во всех образовательных учреждениях.

Глава Дагестана Владимир Васильев со своей стороны поручил обеспечить учителей необходимым количеством средств индивидуальной защиты. Кроме того, он обратил внимание представителей минобрнауки республики и глав муниципалитетов, что школы должны быть оснащены обеззараживающим оборудованием и средствами дезинфекции.