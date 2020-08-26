Нальчик, , 10:33 — REGNUM Глава минздрава Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов рассказал о плане мероприятий на случай ухудшения ситуации с коронавирусом, гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в осенне-зимний период. По его словам, предусмотрена возможность оперативно развернуть 1013 коек для приема пациентов. Об этом министр доложил 25 августа в ходе заседания оперативного штаба.

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По его словам, в настоящее время лечением больных с коронавирусом занимаются два госпиталя на 520 коек. В них оказывают помощь пациентам 92 врача и 185 медсестер и санитарок.

В последние месяцы материальная база системы здравоохранения значительно усилена за счет средств регионального бюджета. Приобретены цифровые рентгеновские аппараты для больниц Терского и Эльбрусского районов, два ПЦР-амплификатора для лаборатории центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, до девяти доведена численность аппаратов компьютерной томографии. Помимо этого, как отметил Калибатов, создан резерв средств индивидуальной защиты.