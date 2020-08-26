Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В Петербурге обнаружили 181 нового носителя коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб в среду, 26 августа. Это на два случая заражения больше, чем днем ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В целом город в последние дни показывает рост числа выявленных носителей по сравнению с неким плато, которое наблюдалось с конца июля. Результат хуже среди регионов РФ продемонстрировала только Москва.

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирус нашли у 35 733 человек. Выздоровели от COVID-19 за это время 25 379 человек, в том числе 75 человек — за последние сутки.

Количество жертв заболевания в Петербурге превышает 2,3 тыс. человек.

Добавим, в России за сутки обнаружили 4676 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, их общее число достигло 970 865.

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