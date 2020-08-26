Красноярск, , 10:30 — REGNUM В списке российских регионов с наиболее загрязнённым воздухом в 2019 году лидером оказался Красноярский край. Рейтинг составили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает РБК.

Задымление в Красноярске Цитата из видео 1tv.ru

За 12 месяцев предприятия региона, а также транспорт выбросили в атмосферу более 2,6 млн тонн загрязняющих веществ. Из них более 2,4 млн тонн приходится на выбросы предприятий. Для сравнения: соседняя Кемеровская область заняла второе место с результатом 1,8 млн тонн.

Добавим, что всего по стране за год было выброшено в атмосферу 22,7 млн тонн веществ, или около 155 кг на каждого жителя.