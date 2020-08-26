Пермь, 26 августа 2020, 10:29 — REGNUM В рамках рабочего визита в Прикамье министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков посетил «Кунгурский техникум-интернат» для людей с ограниченными возможностями здоровья, расположенный в поселке Садоягодное. Его воспитанники наряду с получением специальности проходят комплексную медицинскую и социальную реабилитацию (абилитацию). В прошлом году учреждению исполнилось 90 лет, все эти годы здесь получают профессиональное обучение инвалиды и люди с ОВЗ. С 2012 года техникум является подведомственным учреждением министерства труда и социальной защиты РФ.
Отметим, в России 11 техникумов, которые специализируются на обучении людей с ОВЗ. Особенность «Кунгурского техникума-интерната» — в наличии медицинской лицензии.
Сегодня в техникуме-интернате обучаются студенты от 17 до 52 лет, при этом 56% из них — это жители Пермского края. В 2020 году почти 21% выпускников закончили с отличием. В этом году учреждение уже полностью укомплектовано — с 1 сентября к обучению приступят 125 студентов по специальностям бухгалтер, архивариус и садовник.
По словам директора техникума Нины Дьяченко порядка 75% выпускников техникума трудоустраиваются.
В процессе обучения активно участвуют работодатели — организуют практику, предоставляют оборудование и материалы, принимают участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения. Для прохождения практики заключены договоры о сотрудничестве с 12 организациями.
Кроме того, в Кунгурском техникуме-интернате реализуются программы профессионального обучения по направлению «Садовник» для людей с ментальными нарушениями. С 2013 года обучено 113 таких студентов. Из них по окончании обучения 4 человека получили частичную дееспособность, 2 человека получили полную дееспособность.
Антон Котяков положительно оценил комплексный подход обучения и абилитации воспитанников «Кунгурского техникума-интерната».
Он также отметил, что учреждению необходимо развивать доступность образования для людей с особенностями здоровья, в частности внедрять программы дистанционного обучения.
Сегодня для комфортного обучения и проживания студентов в техникуме созданы все условия. Здания учреждения оборудованы элементами безбарьерной среды, наружными и внутренними пандусами, санузлами, доступными для лиц с ОВЗ, обеспечена доступность для обучающихся на инвалидных колясках и ходунках. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены современными компьютерами, виртуальными тренажерами, учебными пособиями и специализированным оборудованием для людей с нарушением слуха.
В ходе визита Антону Котякову представили проект строительства нового учебного корпуса на 200 мест с переходной галереей, а также реконструкции зданий студенческого общежития, столовой и спортивного зала техникума-интерната. По словам директора техникума, это позволит сформировать дополнительные места для обучения людей с ОВЗ — число мест может увеличиться в два раза, а общая площадь объекта — в 2,5 раза. Кроме того, будет создан задел для введения новых специальностей, востребованных на рынке труда. Таких как ландшафтный дизайн и информационные системы.
Со своей стороны федеральный министр поручил рассмотреть возможность реализации проекта, поработав его с профильными ведомствами, а также рассмотреть вопрос реконструкции существующих зданий техникума.