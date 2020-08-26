Пермь, , 10:29 — REGNUM В рамках рабочего визита в Прикамье министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков посетил «Кунгурский техникум-интернат» для людей с ограниченными возможностями здоровья, расположенный в поселке Садоягодное. Его воспитанники наряду с получением специальности проходят комплексную медицинскую и социальную реабилитацию (абилитацию). В прошлом году учреждению исполнилось 90 лет, все эти годы здесь получают профессиональное обучение инвалиды и люди с ОВЗ. С 2012 года техникум является подведомственным учреждением министерства труда и социальной защиты РФ.

Отметим, в России 11 техникумов, которые специализируются на обучении людей с ОВЗ. Особенность «Кунгурского техникума-интерната» — в наличии медицинской лицензии.

Сегодня в техникуме-интернате обучаются студенты от 17 до 52 лет, при этом 56% из них — это жители Пермского края. В 2020 году почти 21% выпускников закончили с отличием. В этом году учреждение уже полностью укомплектовано — ‪с 1 сентября к обучению приступят 125 студентов по специальностям бухгалтер, архивариус и садовник.

По словам директора техникума Нины Дьяченко порядка 75% выпускников техникума трудоустраиваются.

«В процессе обучения и воспитания педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности, заболевания студентов и их способности к обучению. Наши воспитанники работают в госучреждения, сельхозпредприятиях, немало тех, кто открыл свое дело. Почти четверть ребят после выпуска продолжает обучение и поступает в вузы, в том числе в Москве», — рассказала она.

В процессе обучения активно участвуют работодатели — организуют практику, предоставляют оборудование и материалы, принимают участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения. Для прохождения практики заключены договоры о сотрудничестве с 12 организациями.

Кроме того, в Кунгурском техникуме-интернате реализуются программы профессионального обучения по направлению «Садовник» для людей с ментальными нарушениями. С 2013 года обучено 113 таких студентов. Из них по окончании обучения 4 человека получили частичную дееспособность, 2 человека получили полную дееспособность.

Антон Котяков положительно оценил комплексный подход обучения и абилитации воспитанников «Кунгурского техникума-интерната».

«Подобные учреждения очень востребованы и помогают создавать равные возможности для маломобильных групп населения. В этом техникуме все сосредоточено в одном месте: студенты обучаются, проходят реабилитацию, получают навыки жизнеустройства и помощь в дальнейшем трудоустройстве. В Пермском крае выстроена системная работа в этом направлении, а главное есть заинтересованность и желание в этом направлении развиваться», — отметил он.

Он также отметил, что учреждению необходимо развивать доступность образования для людей с особенностями здоровья, в частности внедрять программы дистанционного обучения.

«На обучение в «Кунгурский техникум-интернат» приезжают студенты почти из 19 регионов, что доказывает его востребованность на уровне страны и качество образования. Последние годы увеличивается возраст людей, которые хотят получить образование и реализовать себя в профессии. Сегодня треть студентов техникума старше 35 лет. Радует трудолюбие и желание учится среди людей с ограниченными возможностями. Со своей стороны Правительство края и дальше будет поддерживать это направление. В том числе в вопросах дальнейшего трудоустройства выпускников», отметил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Сегодня для комфортного обучения и проживания студентов в техникуме созданы все условия. Здания учреждения оборудованы элементами безбарьерной среды, наружными и внутренними пандусами, санузлами, доступными для лиц с ОВЗ, обеспечена доступность для обучающихся на инвалидных колясках и ходунках. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены современными компьютерами, виртуальными тренажерами, учебными пособиями и специализированным оборудованием для людей с нарушением слуха.

В ходе визита Антону Котякову представили проект строительства нового учебного корпуса на 200 мест с переходной галереей, а также реконструкции зданий студенческого общежития, столовой и спортивного зала техникума-интерната. По словам директора техникума, это позволит сформировать дополнительные места для обучения людей с ОВЗ — число мест может увеличиться в два раза, а общая площадь объекта — в 2,5 раза. Кроме того, будет создан задел для введения новых специальностей, востребованных на рынке труда. Таких как ландшафтный дизайн и информационные системы.

Со своей стороны федеральный министр поручил рассмотреть возможность реализации проекта, поработав его с профильными ведомствами, а также рассмотреть вопрос реконструкции существующих зданий техникума.