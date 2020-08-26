Асекеевский район, Оренбургская область, , 10:29 — REGNUM В селе Рязановка Асекеевского района Оренбургской области в ночь на 27 августа на частном подворье произошел крупный пожар. Его жертвой стал один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В ликвидации возгорании участвовали пять пожарных расчетов. Огонь потушили примерно за полчаса. Уничтожено 36 квадратных метров летней кухни и бани, которые находились под одной кровлей.

В сгоревшем строении обнаружено тело мужчины 1968 года рождения. Предварительной причиной пожара называют неосторожность при курении.

Стоит отметить, с начала 2020 года (по состоянию на утро 26 августа) в регионе произошло 5 197 пожаров, в результате которых погибли 75 человек (за аналогичный период 2019 года число погибших составило 89 человек).