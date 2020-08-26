Калуга, , 17:35 — REGNUM Порядка 5 тыс. 756 калужских семей оплатили материнским капиталом образование своих детей и другие расходы, связанные с получением образования. Об этом 26 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Юлия Пахаренко.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, родителям, решившим направить материнский капитал на обучение детей в средних или высших учебных заведениях, надо написать заявление в отделение ПФР. Материнским капиталом можно оплатить не только первое, но и второе высшее образование, а также проживание ребёнка в общежитии. Образовательное учреждение должно находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. На дату начала обучения ребёнок должен быть не старше 25 лет.

«Использовать материнский капитал в образовательных целях можно, когда ребенку исполнится три года. До достижения трёхлетнего возраста также можно использовать материнский капитал на оплату детского сада или яслей», — сказала Юлия Пахаренко.

Размер материнского капитала в 2020 году в связи с рождением первого ребенка после 1 января 2020 года составляет 466 тыс. 617 рублей, в связи с рождением второго ребенка — 616 тыс. 617 рублей.

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