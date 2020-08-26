Казань, , 10:23 — REGNUM В Татарии началась прививочная кампания, в том числе от пневмококковой инфекции. Для снижения показателей смертности среди жителей республики закупили 23 тыс. доз вакцин. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

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Пневмококковая пневмония является одной из главных причин смертности населения республики. Средства на закупку вакцин были выделены из регионального бюджета, отметил министр.

Первыми вакцинировать стали людей, имеющих большие риски по заражению этим заболеванием. Количество заболевших пневмококковой инфекцией в Татарии ежегодно возрастает в 2,5 раза. Эта прививочная кампания идет параллельно вакцинации против гриппа.

ИА REGNUM напоминает, первым прививки от гриппа в Татарии сделают учителям. Кроме того, они будут присутствовать во время осенних выборов в избирательных комиссиях. Следом за учителями вакцинацию начнут среди лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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