Абуджа, , 10:39 — REGNUM Африка объявлена свободной от дикого полиовируса независимой Африканской региональной сертификационной комиссией. Об этом передает ВВС Africa.

Двадцать пять лет назад тысячи детей в Африке были заражены вирусом.

Нигерия — последняя африканская страна, объявленная свободной от дикого полиовируса, на долю которой менее десяти лет назад приходилось более половины всех случаев заболевания полиомиелитом в мире.

Полиомиелит обычно поражает детей в возрасте до пяти лет, иногда приводя к необратимому параличу. Смерть может наступить при поражении дыхательных мышц. От полиомиелита нет лекарства, однако вакцина от вызывающего болезнь вируса защищает детей на всю жизнь.

В настоящее время дикий полиовирус встречается только в Афганистане и Пакистане.