Кемерово, , 10:19 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 28, Новокузнецк — 26, Осинники — семь, Анжеро-Судженск и Междуреченск — по шесть, Белово — четыре, Киселевск и Мыски — по три, столько же в Новокузнецком МР, Березовский — два, Калтан — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Крапивинский МО — два, Беловский МР — один, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один», — говорится в оперативной информации. Один пациент скончался — у жителя Кемерова 1943 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За всё время в регионе выявлено 6060 случаев заражения коронавирусом, 4126 пациентов выздоровели, 46 скончались.