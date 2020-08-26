Ханты-Мансийск, , 10:19 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 64 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Основные очаги заражения: Сургут — 23 положительных теста; Ханты-Мансийск — 15; Урай — 9.

Всего с начала пандемии в Югре на 26 августа зарегистрировано 19 285 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 17 888 человек, 161 пациент с COVID-19 скончался.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 26 августа составляет 0,85.