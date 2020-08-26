Посёлок Амдерма, Ненецкий АО, , 10:17 — REGNUM Новый учебный год школьники поселка Амдерма в Ненецком автономном округе начнут в детском саду — здание школы находится в аварийном состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

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Накануне в Амдерме состоялось совещание с главой поселка и представителями школы, в ходе которого было принято решение перевести образовательный процесс в здание дошкольного учреждения.

В департаменте образования отметили, что в настоящее время осуществляются работы по переезду, а также составляется учебное расписание в соответствии с санитарными нормами. Образовательная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы школьники и дети детского сада не пересекались.

Вопрос о строительстве новой школы будет прорабатываться параллельно, в связи с тем, что текущее здание общеобразовательной организации капитальному ремонту не подлежит. Образовательный процесс в дошкольном учреждении в 2020—2021 году начнут 35 детей, из них 24 школьника и 11 воспитанников.