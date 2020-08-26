Берлин, , 10:18 — REGNUM Кабриолет Mercedes-AMG S63 2016 года выпуска, модернизированный тюнерами из ателье Brabus и Fostla, выставлен на продажу. Соответствующее объявление появилось на сайте Mobile.

Авто имеет обвес из углеродного волокна, который состоит из переднего «фартука», заднего диффузора и спойлера на крышке багажника, а также логотипов. Кроме того, специалисты ателье оснастили кабриолет новой решёткой радиатора с вертикальными планками, затемненной хромированной отделкой и новыми латунными колёсными дисками размером 21 дюйм.

Под капотом модели функционирует твин-турбо мотор V8. Его максимальная мощность равна 577 л. с. (900 Нм). До «сотни» Mercedes-AMG S63 разгоняется меньше чем за 4 секунды.

Тюнингованный автомобиль стоит 148 тыс. евро (около 13 млн рублей).

Ранее на онлайн-аукционе Bring a Trailer был продан кабриолет Delahaye 175, принадлежавший певцу Элтону Джону. За него новый владелец выложил 350 тыс. долларов.

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