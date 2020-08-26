Пекин, , 10:14 — REGNUM Власти Китая одобрили клинические испытания новой вакцины от коронавируса, которая произведена с использованием клеток насекомых. Об этом сообщает Синьхуа.

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По данным агентства, предварительные исследования на животных показали, что препарат способен вызвать иммунный ответ организма на COVID-19 спустя максимум две недели после инъекции.

Уточняется, что вакцина была получена путем вставки генов вируса в культуры клеток насекомых, которые могут выращивать вирусные белки.

Как сообщало ИА REGNUM, вслед за первой в мире российской вакциной от COVID-19 патент на соответствующий препарат прошел сертификацию и в Китае. Препарат хорошо зарекомендовал себя на грызунах и способен выдавать сильную иммунную реакцию в короткое время.

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