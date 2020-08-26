Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM За последние сутки, то есть во вторник, 25 августа, в Петербурге на коронавирус обследовали 18 795 человек. Об этом сообщает городской оперативный штаб утром 26 августа.

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Это на три тысячи тестов больше, чем было сделано днем ранее. Сейчас в Северной столице под медицинским наблюдением находится 305 человек, из них шестеро — в обсерваторе. Пациентов на самоизоляции не осталось.

За сутки в справочную службу по теме коронавируса обратилось 196 человек.

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 35 552 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 2357 человек. Выздоровели 25 304 человека.

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