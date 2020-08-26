Чебоксары, , 10:13 — REGNUM В Чувашии в 13 муниципалитетах республики пройдёт выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате.

Наблюдение пройдёт во всех регионах России дважды: 14 — 20 сентября и 16 — 22 ноября. Анкетированием будут охвачены 32 тыс. семей. В ведомстве отмечают, что адреса всех участников обследования отобраны «случайным образом». Статистики отмечают, что выборочное наблюдение позволит «объективно оценить проникновение в повседневную жизнь современных информационных технологий». Результаты будут опубликованы в марте 2021 года.

В Чувашии выборочное обследование пройдёт в четырёх городах (Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Канаше) и девяти районах (Вурнарском, Ибресинском, Комсомольском, Красночетайском, Марпосадском, Урмарском, Чебоксарском, Ядринском и Яльчикском).

Респондентам предстоит ответить на вопросы по пяти разделам. В частности, будут спрашивать о наличии персонального компьютера и доступа к интернету, использовании мобильных телефонов и интернета, получении госуслуг в электронной форме, использовании всемирной «паутины» для заказа товаров или услуг.

Напомним, что наблюдение, проведённое в Чувашии в 2019 году, показало, что персональный компьютер имели 67% обследованных хозяйств, доступ к интернету — 72%. 68% респондентов выходят в интернет каждый день или почти каждый день.