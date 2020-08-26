Петрозаводск, , 10:16 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили еще 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у троих детей. Об этом 26 августа сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 26 выявлены в Петрозаводске, два в Пудожском районе. Еще по одному случаю — в Кондопоге, в Костомукше, в деревне Ряймяля Питкярантского района, в поселке Ильинский Олонецкого района, в поселке Золотец Беломорского района, в СНТ «Лососинка» в Прионежском районе и в поселке Пенинга Муезерского района.

Всего с начала пандемии в Карелии 2992 подтверждённых диагноза коронавирусной инфекции. Из них 2189 человек выписаны, в том числе 34 за последние сутки. В Карелии 27 летальных исходов от коронавируса зарегистрировано с начала пандемии.

«Уровень смертности от коронавируса в республике составляет 4,4 случая на 100 тысяч населения, в среднем по России этот показатель гораздо выше (11,3 случая на 100 тысяч населения)», — уточнил глава региона.

Всего в республике проведено 139 173 исследования из которых 1019 за сутки. 832 человека находятся на карантине (за сутки их количество сократилось на два человека), 26 человек находятся в местах обсервации.

Кроме того, 1148 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля, за сутки это число увеличилось на шесть человек. 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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