Белгород, , 10:09 — REGNUM Белгородская митрополия сообщила о болезни митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна. Информация появилась на сайте митрополии 25 августа.

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«В связи с болезнью Главы Белгородской митрополии, Высокопреосвященного Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского все богослужения и публичные мероприятия ближайших двух недель переносятся на середину сентября. Просим молитв о нашем архипастыре», — говорится в сообщении.

Отметим, что несколькими днями ранее митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн принимал участие в открытии центра паллиативной помощи детям в Корочановском районе. В числе участников церемонии открытия был также губернатор Белгородской области Евгений Савченко.