Оренбург, , 10:09 — REGNUM В Оренбургской области за семь месяцев 2020 года зафиксировано 48 случаев заражения людей вирусом геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Заболеваемость «мышиной лихорадкой» отмечена в трех городах и 18 районах. Неблагополучная ситуация складывается в Бугуруслане, Сорочинске, Асекеевком, Бугурусланском, Бузулукском, Илекском, Новосергиевском, Северном, Тюльганском и Шарлыкском районах.

По данным Роспотребнадзора, в зоне действия природных очагов ГЛПС проживает около 70% населения Оренбуржья. Населению напоминают о необходимости соблюдать элементарные санитарные правила при отдыхе на природе или при посещении дач.

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