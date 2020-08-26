Нальчик, , 10:09 — REGNUM Финалисты третьего сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — готовятся к новому восхождению на гору Эльбрус в рамках проекта сообщества победителей конкурса — клуба «Эльбрус». Само восхождение запланировано на начало сентября, участники понесут на вершину «Знамя Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лидеры России готовятся к восхождению на Эльбрус 26.08 АНО «Россия — страна возможностей»

В конкурсе «Лидеры России» участники проявляли свои лидерские качества, работу в команде, решали сложные кейсы. Сейчас с коллегами они окажутся в непривычных высокогорных условиях, в ситуации, когда проявление лидерских качеств потребуется в реальной жизни.

В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса совершили восхождение на гору Эльбрус и создали сообщество с одноименным названием. В настоящее время клуб «Эльбрус» реализует 14 проектов, в которых участвуют 22 000 человек из 60-ти регионов страны. В экосистеме клуба для финалистов конкурса есть возможность масштабировать свои социальные проекты, получать опыт у наставников конкурса, участвовать в новых образовательных программах, а также обмениваться идеями и ресурсами на нетворкинговых встречах. А главной традицией сообщества управленцев является восхождение на самую высокую точку России и Европы — гору Эльбрус.

«В 2019-м году Клуб реализовал 3 социальных проекта: «Уроки Лидерства», «Моя родная школа» и «Финансовая грамотность». Самым масштабным проектом являются «Уроки Лидерства». Проект охватил более 19 000 молодых людей в 60 регионах России. Площадкой для проведения мастер-классов в 2019-м году были детские лагеря, школы и вузы, а в 2020-м году многие проекты перешли в онлайн, — рассказала победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова, — В 2020 году портфель пополнился еще 3-мя социальными проектами: «Боевая слава», «Доступный театр» и «Делай чудо». «Доступный театр» — проект, где лидеры посетят детские лагеря и дома престарелых с записью постановки «Женитьба» театра Олега Табакова с дальнейшим разбором спектакля с участниками. В проекте «Делай чудо» лидеры проводят обучающие занятия, арт-терапию, мастер-классы и праздники для онкобольных детей в отделениях химиотерапии и реабилитации». А в рамках проекта «Боевая слава» проводятся уроки «Памяти и Славы», на которых дети узнают, как они могут воссоздать историю своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также, почему важно сохранить историю своей семьи. 2020-й — год 75-летия Победы, и в проекте «Восхождение на Эльбрус» мы организуем проведение уроков «Памяти и славы» в школах Приэльбрусья, а финалисты третьего сезона конкурса «Лидеры России» понесут на вершину «Знамя Победы».

Лидеры России готовятся к восхождению на Эльбрус 26.08 АНО «Россия — страна возможностей»

Первый этап восхождения, акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат, уже начался. 29 августа, участники поднимутся на стартовую площадку Лепрус, где их ждет двухдневная подготовка перед восхождением на вершину Эльбруса, и к команде восходителей присоединится Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, 535-й космонавт мира, 117-й космонавт России, герой и лётчик-космонавт РФ, первый в мире учёный-командир космического корабля Сергей Рязанский.

«В 2019 году группа победителей второго сезона конкурса, не только зашла на две вершины Эльбруса, но и спасла школьника Игоря, который оторвался от своей группы и потерялся в горах. В клубе проект «Наставничество» является одним из главных проектов и, тем более, мы ответственны за тех, кого спасли. Поэтому мы предложили Игорю зайти на Эльбрус вместе с нашей командой финалистов третьего сезона конкурса «Лидеры России». Он с радостью принял наше предложение, поступил в университет и уже тренируется для подъема на вершину в команде, — рассказал Олег Жданеев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго, автор проекта «Восхождение на Эльбрус», — Мы получили 101 заявку от «Лидеров России» 2020 года, но только 10, показавших лучшие результаты по приседаниям и бегу, вошли в команду восходителей. Лидеры России понесут на вершину горы «Знамя Победы» в год 75-летия Великой Победы, проведут уроки «Памяти и Славы», а кроме того, мы, совместными усилиями администрации Кабардино-Балкарской республики, «Лидеров России», Клуба «Эльбрус» и платформы «Россия — страна возможностей» закладываем новое место памяти и славы — Парк Побед, который будет, не только напоминать всем о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, но и станет продолжением истории Побед в широком смысле слова. Центральным элементом парка станет инсталляция в виде контура горы Эльбрус. Каждый, посетивший это место, сможет повязать памятную ленточку о своей Победе на инсталляцию».

Сразу после восхождения участники поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России» в Мастерскую Управления «Сенеж».

"Я хочу поблагодарить всю команду платформы «Россия — страна возможностей» и клуба «Эльбрус» за предоставленную возможность принять участие в проекте и подняться на самую высокую точку России. С юношества я всегда бросал себе вызов, пробовал новое, старался не ограничивать себя общепринятыми рамками. Я рад, что мои юношеские амбиции определили мой жизненный вектор, требующий от меня постоянного развития. Когда появилась возможность принять участие в проекте «Восхождение на Эльбрус», я без колебаний подал заявку. Ранее я не бывал на вершинах такой сложности, поэтому особое внимание уделил подготовке: не только физической подготовке, но и теории. Я с энтузиазмом читал об альпинизме, экипировке, восхождениях на Эльбрус и сопутствующих рисках, оказанию неотложной медицинской помощи. Я буду рад поделиться своими знаниями с товарищами по команде», — отметил суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Ильяс Калмыков.

По его словам, в экстремальных ситуациях лучшего всего проявляются черты характера и личные способности человека, умение работать в команде. Именно от способности команды коммуницировать друг с другом, действовать профессионально и слаженно в непривычных экстремальных условиях будет зависеть успех проекта.

«Зная ребят, я уверен, что у нас получится преодолеть все трудности на пути к вершине. Проект «Восхождение на Эльбрус», на мой взгляд, уникальное командообразующее мероприятие. У участников проекта есть возможность проверить себя, свои силы. Я рад, что стану частью этой истории. Поднявшись на вершину горы, можно увидеть завтрашний день», — дополнил Ильяс Калмыков.