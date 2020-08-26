Новосибирск, , 10:08 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодняшнее утро, 26 августа, с подозрением на заражение коронавирусом госпитализированы 22 ребёнка, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.«Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 972», — говорится в оперативном сообщении. В больницы районов с подозрением на COVID-19 и c лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализирован 451 пациент. Всего в регионе проведено 400 270 тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей находятся 402 новосибирца, 35 555 человек сняты с наблюдения.