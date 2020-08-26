Ташкент, , 10:06 — REGNUM В Узбекистане до конца 2020 года планируется построить 15 новых кинотеатров на 4 тыс. мест, сообщили в пресс-службе национального агентства «Узбеккино».

Отмечается, что на строительство кинотеатров привлечено 60 млрд сумов ($5,85 млн) частных инвестиций. Кроме того, ведется работа по восстановлению Дворца кино им. Алишера Навои, кинотеатра им. Деванова в Хорезме, ташкентского Premier Hall и кинотеатра «Шарк Юлдузи» в Самарканде.

Продолжается также реконструкция производственных и административных помещений «Узбекфильма». Правительство выделило на эти цели 88,2 млрд сумов ($8,6 млн). В 2021 году планируется поставка съемочного оборудования на 25 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в «Узбеккино» выявлены нецелевое использование и растраты в размере 17 млрд сумов ($1,66 млн). Проверка охватила период с 2017 по 2019 год.

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