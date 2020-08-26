Москва, , 10:13 — REGNUM Жители России в период с июля по первую половину августа стали проводить свой одых более бюджетно, однако число купленных туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных исследования «МТС Банка», 26 августа приводимых РИА Новости.

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«В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 16% год к году, а в августе — уже на 25%», — говорится в исследовании.

Также уточняется, что при этом средний чек уменьшился значительным образом — на 33% в июле и на 44% в августе по сравнению с прошлым годом.

При этом отмечается, что схожая ситуация зафиксирована и в гостиницах, где прирост транзакций в июле текущего года составил 13% и 21% в августе, а средний чек уменьшился, хотя и не так сильно: на 17% в июле и на 9% в августе в сравнении с 2019 годом.

Кроме этого, указывается, что нынешним летом наиболее востребован прокат автодромов и в июле число транзакций такого типа выросло в 7 раз, а в августе — в 4,7 раз по сравнению с прошлым годом. При этом продажи железнодорожных (-2% в июле и — 6% в августе) и авиабилетов (-1% в июле и — 17% в августе) почти вышли на показатели прошлого года. А средний чек на поездки по железной дороге немного вырос — на 3% в июле и на 9% в августе, а авиаперелеты, наоборот, значительное удешевились — на 30% в июле и на 24% в августе.

Выяснилось также, что часть жителей России путешествует только на небольшие расстояния или находится летом на даче, о чем говорит то, что продажа билетов на электрички выросла на 10% в июле и находится на уровне прошлого года в августе.

Также сообщается, что данное исследование было основано на анализе обезличенных данных о банковских картах 5 млн клиентов «МТС Банка» во всех российских регионах. Аналитики учли платйжные операции в июле и первой половине августа 2019−2020 годов по соответствующим МСС-кодам.