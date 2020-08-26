Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Microsoft выпустит три эксклюзивные версии консоли Xbox One X в честь выхода кинокомикса «Чудо-женщина 1984». Об этом 25 августа сообщалось на официальном сайте Xbox.

https://twitter.com/XboxWire/status/1298299837939499008

Одна из версий консоли будет похожа на новую золотую броню Чудо-женщины, вторая — на лассо истины, а третья — на суперзлодейку Гепарду, одну из антагонисток фильма. Сообщается, что золотая Xbox One X будет выставлена на аукцион, а все вырученные средства направят в благотворительный фонд «Вместе для неё».

Напомним, премьера «Чудо-женщины 1984» ожидается 2 октября 2020 года. Главную роль в картине вновь исполнит израильская актриса Галь Гадот.

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