Новосибирск, , 10:03 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 26 августа, за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 50 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё два пациента: женщины в возрасте 60 лет и 71 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 346 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 49 человек, на ИВЛ — 13 пациентов».

Всего в Новосибирской области зафиксирован 11 141 случай заражения коронавирусом, 9844 пациента выздоровели.