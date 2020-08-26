Москва, , 10:01 — REGNUM Все российские школы готовы к началу нового учебного года, сотрудники МЧС завершили приёмку учебных заведений. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ходе проверок сотрудники МЧС оценили соблюдение требований безопасности почти в 91 тыс. школ и детских садов.

«По итогам обследований все они признаны готовыми к началу учебного года», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 1 сентября специалисты МЧС приступят к проведению в школах и детсадах спецзанятий по обеспечению комплексной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») заявил, что в новом учебном году гражданам России в большей степени будут угрожать новые штаммы вируса гриппа, чем заболеваемость COVID-19, вызванная распространением нового коронавируса.

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