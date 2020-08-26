Село Хохол, Воронежская область, , 09:58 — REGNUM Вспышка коронавируса произошла в Хохольской ЦРБ в Воронежской области, об этом порталу «Моё Онлайн» сообщили медики этой больницы. Как рассказала врач общей практики Хохольской районной поликлиники Светлана Кузьменко, сейчас заражение коронавирусом подтвердилось у всех членов её семьи — сына, который работает анестезиологом-реаниматологом в ЦРБ, мужа, пожилых родителей. По предположению Кузьменко, заражение произошло от пациентки, поступившей в больницу 31 июля. 52-летнюю женщину привезли на скорой помощи, у неё была тяжёлая одышка, кашель.

«Я не могла понять, почему её направили именно к нам. Выяснилось, что, так как корпус в областной больнице закрывали, всех пациентов, у которых были отрицательные тесты на вирус, развозили по другим медучреждениям по месту жительства. Эта женщина была из нашей Орловки. Привезли её медики в СИЗах, потом они спросили, где можно обработать свой реанимобиль. А мы принимали эту женщину в чём были — в халатах и масках, нас никто и не предупреждал о её поступлении. Руководство сказало положить её в общую палату в реанимацию — пациентке требовалась кислородная поддержка, кашляла она просто жутко, плюс одышка. Нам сказали, мол, она уже выздоровела, у неё было несколько отрицательных тестов. Наши вопросы — как же так, ведь она только сегодня лежала в ковидном госпитале, контактировала с больными, по нормам ей требуется 14-дневная изоляция, вдруг она заразилась повторно или привезла вирус с вещами — остались без ответа», — приводит издание слова другого врача ЦРБ, дежурившей в тот день Натальи Коржиковой.

Женщине позже сделали ещё один тест на коронавирус — он оказался положительным, и её перевели в БСМП в Воронеж, при этом до теста пациентка несколько дней контактировала с медиками, а также с двумя пожилыми соседками по палате, причем одна из женщин была в гликемической коме из-за диабета.

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Врач Дмитрий Кузьменко сообщил журналистам, что диагноз «внебольничная пневмония» медикам писать запретили, при этом лечение женщина получала именно от пневмонии. Врач также рассказал, что сотрудникам больницы тесты на коронавирус не проводились с июня. И даже после ухудшения самочувствия и проявления симптомов ОРВИ у нескольких медиков, им было сложно добиться сдачи тестов.

«Нам не делали тесты с июня, ссылались то на отсутствие денег, то на страховку, в которую тест не входит. Но в итоге врачи и медсёстры добились того, что у них взяли мазки. У троих коронавирус подтвердился — двое сейчас лежат в больнице. А две наши младшие медсестры так и остались необследованными — руководство отказало. При этом они не только ухаживали за больными, включая тех двух женщин, о которых я говорил, но и перед закрытием реанимации на карантин они собственноручно вымыли всё отделение!» — рассказал Кузьменко.

Медики уже обратились с жалобой в прокуратуру, а также в областной департамент здравоохранения.