Екатеринбург, , 10:03 — REGNUM Уральский федеральный университет (Екатеринбург) отпразднует начало учебного года в онлайн-формате. Об этом сообщили организаторы праздника «День первый» журналистам.

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Празднование будет проходить в прямом эфире. В дистанционном режиме пройдут розыгрыши подарков, а также ярмарка студенческих возможностей.

Подключиться к онлайн-празднику удастся из любой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в вузе заявили о начале учебного года в «смешанном» режиме.

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