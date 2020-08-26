Екатеринбург, 26 августа 2020, 10:03 — REGNUM Уральский федеральный университет (Екатеринбург) отпразднует начало учебного года в онлайн-формате. Об этом сообщили организаторы праздника «День первый» журналистам.
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Празднование будет проходить в прямом эфире. В дистанционном режиме пройдут розыгрыши подарков, а также ярмарка студенческих возможностей.
Подключиться к онлайн-празднику удастся из любой страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в вузе заявили о начале учебного года в «смешанном» режиме.
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