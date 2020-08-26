Лондон, , 09:55 — REGNUM Энтузиаст с ником m150 добавил в игру TES V: Skyrim персонажей из Fall Guys: Ultimate Knockout. Об этом 25 августа сообщило издание Eurogamer.

Благодаря необычной модификации геймеры смогут собрать целую команду забавных человечков из Fall Guys, которые будут следовать за основным персонажем и помогать ему побеждать врагов. Сообщается также, что в кузне для них можно будет создать особое оружие и шлемы.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это популярная многопользовательская игра от студии Mediatonic. В ней геймеры проходят различные полосы препятствий на выбывание.

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