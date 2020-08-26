Ставрополь, , 09:58 — REGNUM Вакцинация населения от гриппа стартует на Ставрополье в начале сентября. Планируется иммунизировать более половины населения края, а именно около 1,5 млн человек, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что на Ставрополье планируется иммунизировать от вируса гриппа большее число людей, чем требуется по норме, для создания так называемой прослойки безопасности. В настоящее время в краевом минздраве ожидают поступления вакцины.

В ведомстве призвали жителей региона не отказываться от прививки, поскольку, как отмечается, это самый надежный способ избежать заболевания гриппом, а в случае заражения — опасных осложнений от него. Кроме того, как считают в минздраве, на фоне пандемии коронавируса необходимо отделить эти две инфекции, поскольку неизвестно, как они поведут себя при столкновении друг с другом.

Прививочная кампания на Ставрополье продлится до наступления эпидсезона по гриппу. Завершить ее планируется к 1 ноября.