Актанышский район, Татария, , 10:08 — REGNUM В Актанышском районе республики 26 августа прошла торжественная церемония открытия бронзового бюста первому главе Татарии Минтимеру Шаймиеву. В мероприятии приняли участие заместитель полпреда президента РФ в ПФО Игорь Паньшин и глава региона Рустам Минниханов.

В приветственной речи руководитель республики отметил, что открытие бюста Минтимеру Шариповичу не просто дань уважения выдающемуся современнику, это событие воспитательного характера. Жизненный путь первого главы республики — яркий пример и ориентир для подрастающего поколения.

Активная деятельность Минтимера Шаймиева признана ЮНЕСКО. Он является ее посланником по межкультурному диалогу. По его инициативе возрождение Болгара и Свияжска поддержали многие регионы и зарубежные страны. Мусульманское сообщество благодарно Шаймиеву за создание Болгарской исламской академии. Православные ожидают завершения работ по восстановлению собора Казанской иконы Божьей Матери. В настоящее время государственный советник РТ продолжает реализовывать проект по созданию в республике сети полилингвальных школ.

ИА REGNUM напоминает, первому главе Татарии Минтимеру Шаймиеву установили бюст в деревне Аняково Актанышского района. Этот населенный пункт — его малая родина. Официальное открытие памятника запланировали на 26 августа.

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