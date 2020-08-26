Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Модели Volvo названы самыми высокотехнологичными машинами в рейтинге технических инноваций в автомобильных новинках. Об этом свидетельствует исследование американского аналитического агентства J.D. Power.

Чтобы определить, какие марки автомобилей в нынешнем году получили наибольшее число технических инноваций и как их оценили американские автолюбители, аналитики компании разработали индекс TXI, который учитывает количество технологичных новшеств и удовлетворенность водителей их функционированием.

Таким образом, шведский бренд Volvo стал первым в топе агентства с TXI, равным 617. На втором месте рейтинга разместилась немецкая марка BMW (583). Тройку лидеров замыкает Cadillac (577).

На четвёртом и пятом местах соответственно Mercedes-Benz (567) и Genesis (559).

Ранее кроссовер Hyundai Venue получил самый высокий рейтинг безопасности от Страхового института дорожной безопасности США.

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