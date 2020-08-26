Лусака, , 10:06 — REGNUM Министра здравоохранения Замбии Читалу Чилуфью оправдали по всем четырем пунктам обвинения в коррупции, в том числе в хранении имущества, предположительно, полученного посредством преступной деятельности. Об этом сообщает национальное информационное агентство Замбии Mwebantu со ссылкой на постановление магистратского суда Лусаки.

Суд постановил, что для осуждения Чилуфьи суд не располагает достаточным количеством улик.

Неспособность главы Антикоррупционной комиссии Розмари Кузвайо явиться в суд, чтобы объяснить причины отстранения министра от должности, по-видимому, и привела к его оправданию, отмечают репортеры.

Сторона обвинения сообщила суду об отказе от вызова других свидетелей, призвав следствие полагаться на предоставленные к настоящему моменту доказательства. Со своей стороны, представители защиты призвали суд оправдать подзащитного, если у обвинения не будет других доказательств.

Оправдательный приговор Чилуфье может вызвать критику активистов по борьбе с коррупцией, особенно после того, как президент Замбии Эдгар Лунгу обвинил следственные органы в том, что они нацелились на его министров, чтобы «ослабить его положение».

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