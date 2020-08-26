Хабаровск, , 09:46 — REGNUM В Хабаровске все школы готовы к началу учебного года. В городе 71 школа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минобразования региона.

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Во всех образовательных учреждениях сделан месячный запас дезсредств и масок, закуплены бесконтактные термометры

«70% обеззараживателей воздуха будут установлены в школах до 1 сентября, остальные, которые поступят в Хабаровск несколько позже, появятся в классах до 15 сентября. Один прибор может быть использован для обеззараживания 2−3-х помещений», — сказали специалисты.

Уже составлены графики занятий, перемен, проветривания кабинетов. Для разведения ученических потоков и во избежание скопления детей будут задействованы все имеющиеся входы.

«Для того, чтобы развести потоки на переменах и во время завтраков (абсолютно все дети в городе будут обеспечены полноценным горячим питанием), уроки в начальной школе будут сокращены на 5 минут», — добавила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

Продлёнки, внеурочные кружки отменяются до особого распоряжения. Их могут оставить там, где учёба будет идти строго в одну смену и есть достаточное количество кабинетов. Общешкольных линеек в День знаний не будет.

«Во время уроков ученики и учителя будут без масок и без перчаток. Работники пищеблоков обязаны использовать СИЗ постоянно. Маску педагог будет обязан надеть, только если занимается со школьником в индивидуальном порядке. Принуждать же детей надеть или снять маску никто не будет: носить их ребята будут только по собственному желанию. Ещё одна убедительная просьба к родителям: ни в коем случае не приводить в школу детей с малейшими признаками нездоровья», — акцентировала заммэра города по социальным вопросам Елена Лагошина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае торжественные линейки в школах проведут, но не для всех учеников. На линейках ждут первоклассников и будущих выпускников.