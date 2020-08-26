Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Компания «Арсенал» предложила администрации Ленинградской области реализовать проект строительства легкорельсового трамвая в областной город Мурино от станции метро «Девяткино», через населенный пункт Бугры в петербургский микрорайон Парнас. Об этом проекте сообщили в пресс-службе областной администрации.

Планы застройщика обсудили на совещании у заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина.

«Надо решить два главных вопроса-примет ли Санкт-Петербург пассажиропоток и даст ли использовать свои сети и депо», — отметили в областной администрации.

Также проект «Арсенала» предполагает увеличение жилой застройки в Буграх, на которую получит право инвестор, однако в Ленобласти не приветствуют такие планы.

«Сельскохозяйственные поля на границе Бугров и Мурино могут быть переведены только в рекреацию, но ни в коем случае не в жилье. Это нужно учитывать при создании проекта», — сказал Михаил Москвин.

Как отмечают наблюдатели, инвестору трамвайной линии для компенсации затрат могут быть предложены пятна под застройку в других местах Ленинградской области, немного дальше от Петербурга.