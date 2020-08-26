Иваново, , 09:40 — REGNUM Режим безопасного поведения для жителей в возрасте 65 лет и старше отменяется в Ивановской области с 31 августа, поправки в указ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» губернатор Станислав Воскресенский внёс 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«Режим самоизоляции для граждан в возрасте 65+ завершится 30 августа. С 31 августа при соблюдении требований эпидемиологической безопасности они смогут вернуться к полноценной жизни, в том числе возобновить работу», — уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем, и после 31 августа режим безопасного поведения будет сохранён для тех жителей, кто состоит на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания. Им по-прежнему выходить из дома можно будет только по неотложным делам.