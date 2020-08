Фриско, США, , 09:40 — REGNUM Разработчики из Gearbox Software решили посвятить новое дополнение для игры Borderlands 3 Кригу — одному из протагонистов второй части. Об этом сообщалось 25 августа на официальном YouTube-канале франшизы.

В дополнении Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck геймеры отправятся в подсознание Крига, чтобы постичь тайну безумия, охватившего всех бандитов на Пандоре. В своих приключениях им предстоит противостоять двум сторонам личности этого персонажа: спокойной и агрессивной.

Напомним, релиз Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck ожидается 10 сентября 2020 года. Дополнение будет доступно на PC, PS4 и Xbox One.

