Киев, , 10:02 — REGNUM Актриса украинской студии «Квартал 95» Елена Кравец заразилась коронавирусом. Об этом заявил другой участник студии, актёр Евгений Кошевой, сообщил телеканал «1+1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

По его словам, у остальных участников творческого коллектива коронавирус не выявлен.

«За несколько дней до съёмок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах её не будет. Печально, но таковы наши реалии — никто не застрахован от этого вируса», — прокомментировал Кошевой.

Напомним, Елена Кравец в своих выступлениях часто пародирует депутата Верховной рады Украины Юлию Тимошенко, которая также заболела COVID-19 и находится в тяжёлом состоянии.

Читайте также: Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственного дыхания — РБК

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 1670 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии на Украине подтвердили более 110 тыс. случаев заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки на Украине выявили 1670 случаев заражения коронавирусом