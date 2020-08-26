Пермь, , 09:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 26 августа, в COVID-центрах умерли трое пациентов, сообщает краевой минздрав.

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По данным ведомства, причиной летального исхода одного пациента стала новая коронавирусная инфекция, двух пациентов — сопутствующие заболевания.

С начал пандемии в регионе скончались 330 пациентов с COVID-19: 203 — от коронавирусной инфекции, 127 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье выявлены 7 523 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 5 314 пациентов.

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